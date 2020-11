Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Antti Savelan Itä-Suomen hovioikeuden presidentiksi seitsemän vuoden määräajaksi 1. joulukuuta alkaen.

Savela on Oulun käräjäoikeuden laamanni. Aikaisemmin hän on toiminut käräjäoikeudessa hallintopäällikkönä, osastonjohtajana ja käräjätuomarina. Hän on ollut lisäksi esittelijänä ja oikeussihteerinä korkeimmassa oikeudessa sekä viskaalina hovioikeudessa.

Savela on Tuomioistuinviraston johtokunnan jäsen, toiminut erityisasiantuntijana oikeusministeriössä, tutkimusapulaisena yliopistossa sekä nimismiehenä.

Itä-Suomen hovioikeus sijaitsee Kuopiossa. Hovioikeuspiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet. Piirin asukasluku on noin 1,05 miljoonaa. Vuosittain Itä-Suomen hovioikeus käsittelee noin 1200 asiaa.

Virka tuli auki edellisen presidentin Pertti Niemisen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

