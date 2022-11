Rotuaarin jouluvaloja asennettiin jo paikoilleen tällä viikolla. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun keskustan jouluvalojen asennus on jo alkanut. Valot ilahduttavat kansaa tänäkin vuonna, vaikka ympärillä velloo keskustelu energiakriisistä. Myös Lumo-valofestivaali järjestetään tuttuun tapaan marraskuussa.

Rakennuttajainsinööri Mika Rintelä kertoo, että kaikki kaupungin kausivalot ovat led-valoja, eli niiden sähkökulutus on pientä. Valaistus on aikaisempien vuosien tapainen, mutta uutta siinä on mahdollisuus varautua nopeastikin muuttuvaan tilanteeseen.