Oulun joukkoliikenteen palvelutasoksi valittiin maanantain kokouksessa kustannusvaikutuksiltaan toiseksi kallein vaihtoehto. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan valita Oulun kaupungin sekä Iin ja Muhoksen kuntien alueiden joukkoliikenteen palvelutasoksi vaihtoehdon kaksi.

Vaihtoehto on kustannusvaikutuksiltaan 5,5 miljoonaa euroa vuodesta 2025 alkaen. Nyt valitussa kakkosvaihtoehdossa keskitytään keskustan runkolinjojen parantamiseen, Jäälin palvelutason parantamiseen sekä siinä huomioidaan asuntomessualue ja tuleva Ruskon turvakampus.

Siinä myös huomioidaan keskeisimmät työpaikkakeskittymät ja kouluverkon muutokset.

Kaupunginhallitus teki valintansa kolmen eri vaihtoehdon joukosta, joista nyt valittu kakkosvaihtoehto on vaikutuksiltaan toiseksi laajin.

Kaupunginhallituksen esityslistalla oli alun perin halvin kolmesta vaihtoehdosta, jonka kustannusvaikutukset olisivat olleet 2,6 miljoonaa euroa vuodesta 2025 alkaen.

Halvimman vaihtoehdon ehdottamisen takana oli kaupungin talous- ja rahoitusryhmän lausunto. Sen mukaan talousarvion 2024 ja suunnitteluvuosien 2025–2026 ovat talouden näkökulmasta alijämäisiä.

Nyt valittu kustannustaso on myös kaupungin yhdyskuntalautakunnan kaksi viikkoa sitten suosittelema vaihtoehto.

Ensimmäinen ja laajin vaihtoehto olisi puolestaan ollut kustannusvaikutuksiltaan yhdeksän miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen maanantainen päätös kakkosvaihtoehdon valitsemisesta syntyi äänin 8–5. Vihreiden, vasemmistoliiton ja sosiaalidemokraattien kaupunginhallituksen jäsenet äänestivät kustannusvaikutuksiltaan kalleimman, vaihtoehto yhden puolesta. He myös jättivät asiasta eriävän mielipiteen.

– Oulussa halutaan panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Joukkoliikenne on tärkeä kaupungin veto- ja pitovoimatekijä. Palvelutason nosto mahdollistaa lähitulevaisuudessa matkustajamäärän selvän kasvun Oulun alueella, kommentoi päätöstä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä tiedotteessa.

Eriävä mielipide päätöksestä

Oulun kaupunginhallituksen jäsenten Henna Määtän (vihr.), Heikki Kontturin (vihr.), Mikko Raudaskosken (vas.), Jessi Jokelaisen (vas.) ja Pirjo Sirviö (sd.) jättämän eriävän mielipiteen mukaan nyt valitussa kakkosvaihtoehdossa on huomioitu Turvakampus, mutta ei Nokian linnanmaata.

– Vaihtoehdossa VE2 joukkoliikenteen kehittäminen on vähäistä ja keskittyy pelkästään Oulun kaupunkialueelle. Vain vaihtoehto VE1 kehittää joukkoliikennettä myös aluekeskuksissa Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulunsalossa, joissa tarve palvelutason parantamiselle on suurin. Joukkoliikenteen kehittäminen on aivan välttämätöntä aluekeskusten elinvoimaisuuden mahdollistamiseksi, jäsenten allekirjoittamassa eriävässä mielipiteessä todetaan.

– Etäisyydet lähipalveluihin ja Oulun keskustaan ovat aluekeskuksissa pidemmät eikä ykkösluokan pyöräteitä tai baanoja ole mahdollista käyttää samaan tapaan kuin kaupunkialueella, mikä korostaa joukkoliikenteen toimivuuden tärkeyttä.

Joukkoliikenteen kehittäminen liittyy Oulun kaupungin ympäristötavoitteisiin sekä kaupunkistrategiaan, joiden tarkoituksena on lisätä kestävien liikkumismuotojen osuutta kaupunkiliikenteessä. Tavoitteena on kaksinkertaistaa joukkoliikenteen käyttäjämäärät vuoden 2030 loppuun mennessä.

Joukkoliikennetiimi laati joukkoliikennejaoston pyynnöstä kolme vaihtoehtoa joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi. Mallien suunnittelussa on kuunneltu kuntalaispalautetta sekä asiantuntijoiden näkökulmia. Valittu palvelutaso lisää runkolinjojen vuoroja erityisesti ruuhka-aikoina.