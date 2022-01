Korona on osunut OTP Travel -yhtiön linja-autonkuljettajiin ja muuhun henkilöstöön, ja satoja Oulun seudun joukkoliikenteen vuoroja on jäänyt tällä viikolla ajamatta. OTP ajaa eniten matkustajia kerääviä vuoroja, mikä on pahentanut ongelmaa.

Kuva: Teija Soini