Saamelaiset kirkkopäivät Inarissa elokuussa 2022. Kuva: Matti Vuorma

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo sekä Turun ja Suomen arkkipiispa Tapio Luoma vetoavat suomalaisiin saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen loppumiseksi.

Kaksikko on seurannut surullisena viime aikojen vihapuhetta. Keskitalo ja Luoma painottavat, että vihapuhe on väärin.

– Vihapuhe on lisääntynyt huolestuttavasti, kun saamelaiskäräjälaki on käsittelyssä. Ilmiö ei ole uusi, sillä on pitkät juuret. Saamelaiset ovat pyytäneet valtaväestön tukea vihapuheen lopettamiseksi, piispat toteavat tiedotteessa.

Piispat kertovat, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toteutetaan Saamelaiset kirkossa -hanke seuraavan kahden vuoden aikana.

– Se on osa kirkkomme ja saamelaisten sovinnontyötä totuuden selvittämiseksi yhteisestä historiastamme. Hankkeen tavoitteina on parantaa saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin asemaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.