Ajelin kauniissa kesäyössä kohti Oulua. Keskellä korpi- ja suomaita, järven rannalla, avautui 1 600 asukkaan Pyhäntä. Tutut brändit ja yritykset näkyivät tien varren teollisuusrakennuksissa ja kylteissä.

Pyhännän työpaikkaomavaraisuus on reilusti yli 100 prosenttia, veroprosentti on Pohjois-Pohjanmaan matalin ja suurempiin kaupunkeihin on joka suuntaan vähintään tunnin ajomatka. Kunnan nettisivuilla on ensimmäisenä linkki kunnan strategiaan, jonka keskiössä ovat ihmiset ja yritykset.