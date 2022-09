Anthony Johnsonin, Jorma Mäkitalon ja Markus Lampelan The Soap Pig nähdään Irkkufestivaalilla. Kuva: Marko Törmälä

The Irish Festival of Oulu viettää 15-vuotisjuhliaan lokakuussa tarjoten viiden päivän ajan perinteistä irlantilaista musiikkia, tanssia ja kulttuuria.

Festivaalin avajaispäivä on kuitenkin omistettu saamelaiskulttuurille, shamanismille ja suomalaiselle kansanmusiikille.

Aamupäivällä Vildá-yhtyeen Hildá Länsman kertoo tarinoita saamelaisten elämästä, kulttuurista sekä joikuperinteestä Viivi Maria Saarenkylän säestäessä haitarilla.

Tarinankerronnan jälkeen Milja Guttorm kertoo saamelaiskulttuurista urbaanissa ympäristössä ja siitä kuinka hän vaalii saamelaiskulttuuria. Iltapäivän esitelmässä Richard Taylor kertoo shamanismista osana globaalia kulttuuria.

Esitelmien välissä, lounaskonsertissa sekä iltakonsertissa esiintyy Vildá, jonka musiikki on yhdistelmä joikuja, rytmejä ja improvisaatiota. Illan päätteeksi on suomalaisen kansanmusiikin jamit.

Kaupunkisaamelaisuuden läänintaiteilija Milja Guttorm kertoo saamelaiskulttuurista urbaanissa ympäristössä. Kuva: Satu Koho

Festivaalin ohjelmassa on tarjolla irlantilaisen musiikin jameja, perinteisen irlantilaisen tanssin kurssi, tarinankerrontaa, irlantilaisten ammattimuusikoiden järjestämiä työpajoja, kelttiläinen messu ja Death Cafe -tapahtuma, jossa saa keskustella vapaasti kuolemaan liittyvistä asioista. Tilaisuudessa on puhujana kirjailija ja elokuvantekijä Kevin Toolis.

Pääkonsertissa sunnuntaina 16. lokakuuta esiintyvät viulisti Cathal Hayden, säkkipillinsoittaja Paddy Keenan sekä kitaristi-laulaja Alan Burke.

Festivaalin Iltakonsertit avaa keskiviikkona 12. lokakuuta Vildá. Torstaina Wonders of the Wake -konsertissa vietetään irlantilaisia ruumiinvalvojaisia musiikin, bardisen runouden ja tarinankerronnan keinoin.

Perjantaina lavalle astuu Music in the Glen ja lauantaina Cúig. Irlantilaisten rinnalla esiintyvät myös suomalaiset irkkubändit Yläsiirtola Ramblers, Eala ja The Soap Pig.

Festivaalin ohjelma on julkaistu nettisivuilla www.irkku.fi. Festivaali järjestetään 12.–16. lokakuuta.