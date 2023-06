Oulun Ideaparkilla on takanaan ennätyksellisen hyvä vuosi. Kolmen uuden liikkeen arvellaan jatkavan positiivista kehitystä.

Oulun Ideaparkiin avataan syksyllä apteekki, Suomalainen Kirjakauppa ja kosmetiikkaliike Rituals. Oulun Ideapark kertoo uusista liikkeistä tiedotteessa.

Ritaharjun uusi apteekki avataan 1. syyskuuta. Apteekin kerrotaan olevan sekä valikoimaltaan että toimitiloiltaan yksi Oulun suurimmista. Apteekin yhteyteen avataan kauneushoitola Dakini, joka tarjoaa kauneushoitoja apteekkikosmetiikkatuotteilla.

Kauppakeskuspäällikkö Aliisa Alahäivälä kertoo tiedotteessa, että apteekki on ollut erittäin toivottu.

Suomeen vasta laajentunut Rituals Ouluun

Syyskuussa Ideaparkiin avattava Rituals on hollantilaisen kosmetiikkayrityksen pohjoisin liike. Ketjun valikoimaan kuuluu kauneudenhoito- ja hygieniatuotteita sekä sisustustavaroita. Suomen ensimmäinen Rituals avattiin viime syyskuussa Helsingin Forum-kauppakeskukseen.

Rituals Suomen maajohtaja Eva Rehnström toteaa tiedotteessa Oulun Ideaparkin olevan isoilla kävijämäärillä sekä hyvillä kulkuyhteyksillä ja aukioloajoilla yritykselle tärkeä kohde.

Kolmas Ideaparkissa syksyllä avaava liike on Suomalainen Kirjakauppa, joka on toiminut kauppakeskuksessa aikaisemmin pop up -konseptilla. Nyt liike avataan pysyvästi.

Lisäksi Ideaparkissa toiminut lelukauppa Leluaitta muuttaa kesällä uusiin tiloihin nimellä Tinks. Samalla liike uudistetaan juhlatarvikemyymäläksi. Uuden Tinksin valikoima kattaa niin lasten lelut ja pelit kuin juhlatarvikkeetkin.