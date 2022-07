Nuottasaaren koulun kohdalta puistosta on kaadettu puita. Puita on kaadettu koko puiston läpi kulkevan pyörätien matkalta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ja Kempeleen uuden pyöräilybaana Kembaanan rakennustyöt edistyvät Hollihaan ja Heinäpään alueella.

Heinäpäässä Pikku-Iikan päiväkodin ja Nuottasaaren koulun vieressä olevassa puistossa on kaadettu puita tulevan baanan tieltä. Puiden kaataminen on suututtanut alueen asukkaita, sillä meneillään on lintujen pesimäaika, jolloin linnuille on luonnonsuojelulain mukaan taattava pesimärauha.