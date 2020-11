THL:n mukaan laboratorioiden virustestauskapasiteettia on nostettu yli 26 000 näytteeseen päivässä. Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Oulun kaupungin terveysjohdon mukaan alkuviikosta alkanut epidemian kiihtyminen ei ole hellittänyt vaan jatkuu kaupungin alueella.

Kaupunki raportoi kello 17 jälkeen, että torstain aikana oli tullut tietoon 13 tuoretta koronavirustartuntaa kello 15 mennessä.

Lisäksi ilmi on tullut kaksi uutta joukkoaltistumista kouluissa.

Merikosken Itäkangastien yläkoulun yksikössä on asetettu noin 60 henkilöä karanteeniin.

Oulunsalon Kirkonkylän koululla puolestaan on asetettu noin 30 henkilöä karanteeniin altistuksen vuoksi.

Lisäksi kaupungin mukaan tietoon on tullut kolmas joukkoaltistus, josta ei kerrota tarkemmin. Mainitut koulujen tapaukset mukaan lukien torstaina on asetettu karanteeniin yhteensä 100 ihmistä.

Tartuntoja on tällä viikolla Oulussa torstai-iltapäivään mennessä ilmaantunut 41 kappaletta, mikä on jo lähes saman verran kuin viime viikolla yhteensä.

Joukkoaltistumisia on tämän viikon aikana ilmaantunut yhteensä seitsemän. Karanteeniin on tällä viikolla asetettu noin 200 henkilöä.

Oulu taiteilee kiihtymisvaiheen reunalla

Kaupungin mukaan Pohjois-Pohjanmaalla ollaan edelleen epidemian perustasolla ja Oulussa kiihtymisvaiheen kynnyksellä.

Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on 31,9 tapausta per 100 000 asukasta eli luvut ovat lievässä nousussa. Oulussa ilmaantuvuusluku on 55,4, ja se on niin ikään lievässä nousussa.

Seuraavan kerran epidemiavaihetta arvioidaan alueellisen koordinaatioryhmän toimesta tiistaina 24.11.2020.

THL kirjasi keskipäivällä Ouluun 20 uutta tartuntaa

Ouluun tilastoitiin torstaina 20 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n ja Oulun kaupungin päivittäiset luvut eroavat toisistaan, sillä THL raportoi alueilta saamiaan tartuntatietoja pienellä viiveellä ja mukana voi olla tapauksia useilta päiviltä.

THL:n mukaan Oulussa on nyt todettu keväästä alkaen yhteensä 452 tartuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle raportoitiin torstaina Oulun tartuntojen lisäksi kaksi uutta tapausta. Tapauksista toinen tilastoitiin Raaheen, jossa on todettu nyt 18 tartuntaa. Uutena kuntana Pohjois-Pohjanmaan koronakartalle nousi Tyrnävä, jossa tartuntoja on todettu keväästä lähtien yhteensä viisi.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on todettu epidemian alkamisesta lähtien yhteensä 603 tartuntaa.

THL:n mukaan koko maassa ilmeni torstaina 351 uutta koronatapausta. 20 000 tartunnan raja puhkesi näin ollen kirkkaasti: Suomessa on todettu keväästä lähtien yhteensä 20 286 tartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella todettiin torstaina kuusi uutta tartuntaa. Tapauksia on nyt yhteensä 285. Lapissa uusia tartuntoja ilmeni puolestaan kolme (269). Kainuussa todettiin yksi uusi tartunta (120).

19.11. kello 17.57: Uutista päivitetty Oulun kaupungin antamilla tuoreilla tiedoilla tartunnoista ja altistustapahtumista.