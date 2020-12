Oulun kaupungin koronaepidemiaa kuvaavat luvut ovat kehittyneet sunnuntaina hyvää suuntaan, kaupunki tiedotti kello 17 aikaan.

Tuoreita tartuntoja kuluvan päivän aikana kello 15 mennessä oli tullut tietoon vain kolme.

Lisäksi ilmi on tullut yksi uusi joukkoaltistuminen, joka koskee 11 henkilöä. Altistus on tapahtunut perhepiirissä yksityistilaisuudessa.

Karanteeniin on asetettu sunnuntaina yhteensä 21 ihmistä.

Kaupungin terveysjohdon mukaan myönteinen kehitys ei tarkoita, että tautitilanteeseen olisi syytä suhtautua rennosti.

– Oulu on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Huolimatta siitä, että tartuntatilanne näyttää lievenemisen merkkejä, täytyy voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia noudattaa, kaupungin tiedotteessa painotetaan.

Kaupungin mukaan tilanteen kehittymisestä tekee arvaamattoman se, että jäljittämättömien tartuntojen osuus Oulussa on nousussa.

– Perusasioista huolehtiminen, eli turvaetäisyydet, hyvä käsihygienia, maskien käyttö, sekä lieväoireisenakin pidättäytyminen kaikista sosiaalisista kontakteista ja hakeutuminen testiin on tärkeää.

THL raportoi aiemmin sunnuntaina Ouluun 16 uutta tartuntaa. Kaupungin ilmoittamat päivittäiset luvut ovat tuoreita kuluvan päivän tartuntoja, THL:n luvut taas koostuvat aiemmista tartunnoista, joita voi olla mukana useiltakin päiviltä. Tämän vuoksi luvut poikkeavat toisistaan.

Viikkotartuntojen määrä laskenut puoleen aiemmasta

Tällä viikolla Oulussa on ilmaantunut 80 varmistettua tartuntaa, mikä on lähes puolet vähemmän kuin viime viikolla. Tiedotteen mukaan viimeksi Oulussa on oltu tällä tasolla viikolla 47 eli kolme viikkoa sitten.

Tartuntalähteinä korostuvat perheen sisäiset tartunnat sekä työpaikoilla tapahtuneet tartunnat.

– Jäljittämättömien tartuntojen osuudeksi tällä viikolla tulee yli 20 prosenttia eli niiden osuus on kasvussa, tiedotteessa todetaan.

Karanteeniin on Oulussa päättyvällä viikolla asetettu 259 henkilöä, mikä on kolmannes siitä, mitä edellisellä viikolla. Joukkoaltistumisia on tällä viikolla ilmaantunut kaksi. Se on viidennes edellisen viikon määrästä.

Sairaalahoidossa on Oulun yliopistollisessa sairaalassa 12 koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa heitä on alle viisi.