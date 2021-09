Hovinsuon urheilupuistoon Hinttaan valmistuu Oulun ensimmäinen ekologisesti täytetty keinonurmikenttä. Nurmella on käytetty perinteisen autonkumirouheen sijasta ympäristöystävällistä oliivikivirouhetta.

Nurmi on jo asennettu, ja kentälle saadaan pian myös sivuverkot ja led-valaistus.

Hovinsuon ekokeinonurmikenttä on leveydeltään 64 metriä ja pituudeltaan 100 metriä. Nurmella on jalkapallokentän rajat.

Myös Hovinsuon pienempi kenttä on kunnostettu viime kesän aikana. Pienempi kenttä on perinteinen kumirouheella täytetty tekonurmikenttä, jossa on jalkapallon ja pesäpallon rajamerkinnät.