Myllytulli on muuttunut ja tulee muuttumaan selvästi lähivuosina, kun Oulun Energian toimitalona tunnettua rakennusta Kasarmintie 6:ssa alettiin purkaa syksyllä. Purkaminen on loppusuoralla, ja paikassa on nyt lohduton kuoppa. Korvaavan rakennuskokonaisuuden rakentaminen voi alkaa kohtalaisen nopeasti. Asia selviää keväällä.