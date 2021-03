Oulun kaupungin konsernijohtajan Jukka Weisellin mukaan alueen elinvoima on tärkeä kysymys ict-palveluiden ulkoistamista käsiteltäessä samoin kuin työntekijöiden asema. Joillakin markkinavuoropuhelussa mukana olleilla markkinatoimijoilla ja molemmilla in house -toimijoilla on tarve ottaa Oulun Digin työntekijöitä vastaan osana liikkeenluovutusta. Arkistokuva.

Kuva: Pekka Peura