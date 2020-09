Oulun Digi -liikelaitos aloittaa yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisen ICT-palvelujen ulkoistuksen säästövaikutuksia ja uudistaa toimintamallia.

Tarkastelussa on ICT-palvelutuotannon mahdollinen siirto ulkoiselle palveluntuottajalle, jolloin osa henkilökunnasta siirtyisi toimintojen mukana uuden työnantajan palvelukseen. Menettely ei johda henkilöstön irtisanomisiin.

Tarkastelu on osa Oulun kaupungin teettämää ulkoista arviointia talouden tasapainottamiseksi. Kaupunki on omistajapoliittisissa linjauksissa edellyttänyt Oulun Digin toiminnan uudistamista. Tavoitteena on tukeutua ICT-palvelumarkkinoihin tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Uudistamisella pyritään vastaamaan toimintaympäristössä ja asiakaskunnassa tapahtuviin muutoksiin sekä hallitsemaan toimintaan liittyviä riskejä.

Oulun Digi työllistää tällä hetkellä noin sata työntekijää, joista noin puolet toimii ICT-palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa.

Palvelutuotannon tarkastelu etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon kuluvan syksyn aikana. Henkilöstön siirto tapahtuisi vuosina 2021–2022.