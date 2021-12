Ouluun rantautuvan Sports Car Centerin kivijalan muodostavat saksalaismerkit kuten BMW, Mercedes, Audi sekä Porsche. Kuvituskuvassa Porschen 911-malli tehtaan linjalla. Kuva: RONALD WITTEK

Pohjois-Suomen autokauppaan tulee uusi peluri, kun kalliimman hintaluokan autoihin keskittynyt Sports Car Center-ketju (SCC) avaa keväällä liikkeen Ouluun.

Kolmekymmenvuotisen historian omaava yhtiö on toiminut tähän asti eteläisessä Suomessa. Liikkeitä on nyt seitsemän. Tällä hetkellä pohjoisin toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Yhtiöllä on toimipaikat myös Ruotsissa ja Virossa.