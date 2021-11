Hartaanranta sijoittuu pääosin entisen kaupunginvarikon alueelle. Hietasaaren puolelle heti Toppilan sillasta oikealle on Vaakunakylä, siitä etelään Lehtokylä. Kuva: Pekka Peura

Oulun vuoden 2025 asuntomessualue on saamassa asemakaavoitukselliset raamit. Länsi-Tuiran ja Hietasaaren rannoille ulottuva alue on jaettu kolmeen kaavaehdotukseen. Tuiran puoleinen alue on Hartaanranta, Hietasaaren puoleiset Vaakunakylä ja Lehtokylä.

Yhdyskuntalautakunta käsittelee asemakaavan muutosehdotuksia tiistaina ja asettaa ne nähtäville.