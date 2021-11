K-ryhmä avaa uuden K-Marketin Oulun Rautatienkadulle lähelle rautatieasemaa. Uusi kauppa avataa Asemantornien yhteyteen kesällä 2023.

K-ryhmä kertoo tiedotteessaan, että uuden marketin myyntipinta-ala on noin 450 neliötä.

– Kesko on mielellään mukana kehittämässä Oulun keskusta-alueen kauppapalveluja. Tulevan kaupan sijainti on hyvä keskellä uutta asuntokantaa ja lähistöllä on runsaasti myös toimistotiloja. K-Market tulee palvelemaan pitkillä aukioloajoilla myös junamatkustajia, kertoo Keskon Pohjois-Suomen aluejohtaja Jari Saarinen tiedotteessa.

K-ryhmällä on Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä 110 K-kauppaa, joista 54 on K-Marketteja.

Joulukuussa Oulussa avautuu uusi K-Market Pateniemenranta. K-ryhmä työllistää maakunnassa yhteensä noin 2 200 henkilöä.