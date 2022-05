Riikka Pakarinen esitteli tiistaina Suomen startup-yhteisön toimintaa Oulussa. Kuvassa takana Oulu Startup Incubatorin toimitusjohtaja Heikki Ailinpieti. Kuva: Sami Aspelund

– Oululla on erittäin keskeinen asema Suomen startup-kentällä. Monista oululaisista startup-yrityksistä on syntynyt hienoja menestystarinoita, koulutus alueella on vahvaa ja useista yrityksistä löytyy kasvupotentiaalia, sanoo tiistaina Oulussa vierailleen Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Syksyllä 2021 perustettu Suomen startup-yhteisö edistää startup- ja kasvuyritysten asemaa Suomessa. Yhteisön tavoitteena on, että kasvuyrityksistä muodostuu vuoteen 2030 mennessä Suomen talouden uusi tukijalka, joka vastaa kooltaan koko metsä- tai metallisektoria.