Oulun ammattikorkeakoulun uudeksi rehtoriksi valittu tekniikan tohtori Heidi Fagerholm on toiminut aiemmin muun muassa Suomen Akatemian ja Tekesin hallituksissa, sekä johtotehtävissä Kemirassa. Kuva: Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun uudeksi rehtoriksi ja toimitusjohtajaksi on valittu tekniikan tohtori Heidi Fagerholm Dreiechista Saksasta. Ammattikorkeakoulun hallitus teki päätöksensä torstaina.

Fagerholm on tehnyt uraa muun muassa Suomen Akatemian ja Tekesin hallituksissa, sekä johtotehtävissä Kemira Oyj:ssä, Ahlstrom Oyj:ssä ja Ciba Oy:ssä. Tällä hetkellä Fagerholm toimii tutkimus- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana pörssiyhtiö Merck KGaA:n palveluksessa Saksassa.

– Olen erittäin innostunut uudesta työtehtävästä, sillä tutkimuksen ja koulutuksen yhdistäminen sekä organisaatioiden johtaminen tulosten saavuttamiseksi on vahvinta osaamistani. Lähden innolla kehittämään Oulun ammattikorkeakoulua eteenpäin yhdessä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa, Heidi Fagerholm kertoo ammattikorkeakoulun julkaisemassa tiedotteessa.

Fagerholm on tiede- ja innovaationeuvoston jäsen, ja hänellä on dosentuuri Åbo Akademissa. Hän aloittaa Oulun ammattikorkeakoulun palveluksessa lokakuun 2020 alussa ja aloittaa rehtorin tehtävissä myöhemmin sovittavana ajankohtajana, kun nykyinen rehtori Jouko Paaso siirtyy eläkkeelle vuoden 2021 puolella. Paaso on johtanut ammattikorkeakoulua vuodesta 2009 alkaen.

– Heidi Fagerholm on tehnyt erittäin hyvää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa useiden vuosien ajan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Hänen vahvuutensa ja kokemuksensa ovat suureksi hyödyksi Oulun ammattikorkeakoululle ja koko Oulun korkeakouluyhteisölle, sanoo Oulun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja, Oamkin hallituksen puheenjohtaja, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki kommentoi.

Ammattikorkeakoulun rehtorin tehtävää haki neljätoista henkilöä.