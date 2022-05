Kuvituskuva kevätkylvöstä. Kuva: Kirsi Junttila

Viime viikon sateet hidastivat kylvöä koko maassa, ja osa pelloista on kuorettunut. Toisaalta sateet tekivät hyvää kevätviljojen kasvulle, sillä pellot olivat paikoin jo liian kuivia. Kylvötilanteesta tiedottaa valtakunnallinen maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio ProAgria.

Viljojen ja öljykasvien kylvöt ovat loppusuoralla maan etelä- ja länsiosissa. Eniten kylvämättä on Lapissa ja Kainuussa, missä kylvöistä on tehty noin kolmannes. Koko maassa kylvöt ovat noin viikon myöhässä keskimääräisestä.

Eniten on kylvämättä ohraa, kauraa, rypsiä ja kuminaa. Härkäpapu, herne, rapsi ja vehnä on kylvetty lähes kokonaisuudessaan. Märkyyden ja kuorettominsen vaikutukset tulevat enemmän näkyviin vasta sateiden jälkeen.

Kasvinsuojeluruiskutuksia on tehty vasta vähän, ja sateet tulevat hidastamaan rikkaruiskutusten tekoa.

Ohralla, vehnällä ja kauralla on tavattu tavallista enemmän ohrakirppoja, jotka syövät viljojen lehtiä tehden niistä alttiista kuivuudelle ja kasvun häiriöille. Kirppoja on ollut paikoin niin paljon, että on jouduttu tekemään torjuntatyötä.

Kylvösuunnitelmia on jouduttu muuttamaan jonkin verran. Eniten muutoksia tekivät ne tilat, joilla syysviljojen talvehtiminen epäonnistui. Näitä kasvustoja on rikottu ja muutettu pääosin kevätviljoille.

Perunan istutus kesken, nurmet hyvässä kasvussa

Pääosa perunoista on vielä istuttamatta, erityisesti Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Sato-odotukset tälle vuodelle ovat kohtalaiset ja ensimmäiset varhaisperunat ovat jo kaupoissa.

Sateet ja lämpimät päivät ovat auttaneet nurmet hyvään kasvuun ja odotettavissa on vähintään kohtuullinen nurmisato. Sailörehusadon ensimmäinen korjuu alkanee kahden viikon kuluttua, mutta lämpöä tarvitaan kasvua varten vielä enemmän.

Varhaisvihanneksia kuten sipulia ja porkkanaa on jo korjattu etenkin tunneleista ja lämmittämättömistä kasvihuoneista. Etelä-, Länsi- ja Keski-Suomessa avomaalla kukkivat herukat sekä harson alla olevat mansikat. Varhaisvihannesten satokauden odotetaan pääsevän kunnolla käyntiin ennen juhannusta.

Vihannesten, kuten kaalin, porkkanan, palsternakan ja punajuuren kylvöt ovat loppusuoralla. Kylmä sää on hidastanut kasvua mutta taimet näyttävät olevan pääosin kunnossa. Vihannestiloilla varaudutaan tuholaisiin verkkoja ja ansoja laittamalla ja tiloilla seurataan tarkasti pikkukaalikärpäsen ja juovahernekärsäkkään vioitusten esiintymistä.

