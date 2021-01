Oulussa on kuluvan tiistain aikana todettu 19 uutta koronatartuntaa, kertoi Oulun kaupunki kello 19 jälkeen.

Määrää luonnehditaan korkeaksi päivittäiseksi luvuksi, kun otetaan huomioon että otettujen näytteiden määrä on ollut aiempaa alhaisempi jo pidempään.

THL raportoi päivällä 13 uutta tartuntaa Ouluun. Kaupungin ja THL:n päivittäin kertomat luvut poikkeavat toisistaan, sillä THL:n luvuissa on mukana tartuntoja aiemmilta päiviltä. Kaupunki ilmoittaa päivän aikana tietoon tulleet tuoreet tartunnat.

Yli puolet päivän aikana tietoon tulleista tartunnoista on peräisin työpaikoilta. Myös perhepiirissä on syntynyt tartuntoja. Tuntemattomasta lähteestä oli nyt vain 10 prosenttia tartunnoista.

Karanteeniin on tänään asetettu 71 henkilöä Oulussa. Joukkoaltistuksia ei ole tänään tullut tietoon.

Kaupungin mukaan useissa Oulun seudun ravintoloissa on tullut ilmi mahdollinen altistusriski virukselle. Seuraavissa ravintoloissa asioineiden on syytä tarkkailla vointiaan ja hakeutua testeihin herkästi:

Ravintola Tikankontti, Kiiminki 22.1. kello 21–23

Original Sokos hotel Arina, 23.1. aamiaisravintola kello 9–10 ja 24.1. sama tila kello 10–11

Pizzeria La Festa, keskusta, 23.1. kello 16–18

City Biljard, 23.1. kello 17.30–19

Ravintola House, 23.1. kello 21.30–23

Yhteensä Oulussa on tällä viikolla tiistai-iltapäivään mennessä ilmennyt yhteensä 28 uutta tartuntaa.

Verrattuna viime viikon vastaavaan ajanjaksoon ollaan nyt samalla tasolla tartuntojen määrissä. Karanteeniin on joutunut tällä viikolla 154 henkilöä. Tämäkin vastaa edellisen viikon alun määriä.

Joukkoaltistumisia on tullut ilmi kaksi, mikä myös vastaa viime viikon tasoa.

Oulussa koronan 14 vuorokauden ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 97,8. Oulussa ilmaantuvuus on tasaantunut. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on nyt 64, ilmaantuvuus on lievässä nousussa.

Alueellinen koordinaatioryhmä arvioi tänään tiistaina, että Oulu ja Pohjois-Pohjanmaa ovat edelleen kiihtymisvaiheessa.

Oulussa kaksi epidemiavaiheiden kriteereistä, ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus, vastaavat kuitenkin pahimman eli leviämisvaiheen kriteereitä.

Oulun kaupunginsairaalassa on nyt hoidossa 7 koronapotilasta. OYSissa heitä on alle viisi.

– Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa, tiedotteessa kerrotaan.

"Kannattaa suosia Limingantullin näytteenottopistettä"

Viime viikolla oululaisten koronatesteistä noin 2,3 prosenttia oli positiivisia.

Luku on nousussa edellisviikosta, jolloin osuus oli 1,8 prosenttia.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullissa ja koronavastaanotoilla.

– Kuntalaisten kannattaa suosia Limingantullin näytteenottopistettä vähäisempien ruuhkien ja hyvien parkkitilojen vuoksi, kaupunki neuvoo.

Limingantullin näytteenottopiste on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Viikonloppuisin ja arkipyhinä näytteenotosta siellä vastaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Näytteitä otetaan lisäksi yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Koronarokotteiden osalta tilanne on nyt se, että Oulussa rokotetaan kuluvalla viikolla pääasiassa aiempien rokotusten tehosteannoksia.