Lähitaikuus on oma taiteenlajinsa, sillä siinä kaikki tapahtuu aivan katsojan silmien edessä , kertoo Henri Kemppainen. Kuva: Jarkko Laine / Royal Photo

Taikuri Henri Kemppaisen suuri unelma on toteutumassa. Vaikka hän on kiertänyt ympäri maailmaa omien ohjelmanumeroidensa kanssa, on Suomen-kiertue jäänyt puuttumaan.

Se vika korjaantuu syksyllä. Marraskuun alussa alkava Suuri Taikashow -kiertue sisältää kymmenen kaupunkia ja 11 esitystä. Ouluun kiertue saapuu lauantaina 2. joulukuuta.