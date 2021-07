Oulun kaupunki avasi viime viikon tiistaina ajanvarauksettoman rokotuspisteen ensimmäisen rokotuksen ottajille. Tähän mennessä palvelulle on ollut vain vähän kysyntää.

– Rokotteita on annettu päivässä vain 100–150 kappaletta, joten rokottautujia on ollut vähemmän kuin toivoimme. Päivittäin on ollut varattuna 500 annosta, Ouluhallin koronarokotuksen palveluesimies Päivi Rintasaari kommentoi.

Yksi syy vähäiseen rokottautumiseen piilee Rintasaaren mukaan siinä, että 40-vuotiaista iso osa on jo rokotettu. Nuoret sen sijaan eivät halua ottaa rokotetta tai ole tietoisia ajanvarauksettomasta mahdollisuudesta.

– Ajanvaraukseton rokotuspiste on toiminnassa todennäköisesti koulujen alkuun asti, Rintasaari kertoo.

Rokotusväliä mahdollista lyhentää

Rintasaaren mukaan 10–15 prosenttia jättää päivittäin tulematta omaan rokotusvuoroonsa. Joko siihen on jätetty tarkoituksella tulematta tai vastaavasti rokotusaikaa on siirretty myöhemmäksi.

Käyttämättä jääneitä rokotteita on kuitenkin alettu hyödyntää toisen rokotuksen saajilla, joiden on mahdollista aikaistaa vuoroaan.

Mikäli ensimmäisen rokotteen saamisesta on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa, voi oman rokotusajan siirtää viikolle 29 eli kuluvalle viikolle perustellusta syystä, tiedottaa Oulun kaupunki. Muita toisen rokotuksen aikoja ei voi vaihtaa.

Toisen rokoteajan vaihtaminen onnistuu ainoastaan puhelimitse, ja aikoja on tarjolla vain rajallisesti.

