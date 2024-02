Pohjois-Ritaharjun koulussa on pyörinyt viime syksystä alkaen kaksikielinen suomi-englanti-luokka. Kuvassa luokalla opiskeleva Eino Hurme (vas.), luokanopettajat Petteri Pirttikoski ja Tuomas Marjamaa sekä luokalla opiskelevat Ninetta Rousu ja Alda Pallaspuro. Kuva: Liubov Alekseeva

Pohjois-Ritaharjun koululla käy iloinen vilinä.

Snowflake on lumihiutale, jacket on takki ja snowman on lumiukko, käy ilmi luokkahuoneen seinälle laitetusta talviaiheisesta julisteesta.