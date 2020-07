Merja Niinisalo vaalii Caffe Dolcessa italialaista tunnelmaa. Kuva: Janne Körkkö

Hallituskatu on Oulun näyteikkuna asemalta keskustaan suuntaaville. Kivijalkakaupan paras tuki on naapurikauppa: mitä runsaammin on tarjontaa, sitä paremmin erikoiskauppa vetää asiakkaita.

Oulun ainoaa ostosbulevardia varjostavien lehmusten lomassa on vaatekauppoja ja kahviloita sekä lukuisia kampaamoja. Täältä voi hankkia niin silmälasit, terveyskengät kuin levyjäkin, muotoilua tai uusinta huutoa olevan kirjavakukkaisen uimapuvun sekä panostaa valokuvaukseen ja laitattaa tatuoinnin.