Oulun kaupunki antoi maanantaina ensimmäisen viikkotiedotteensa koronatilanteesta. Päivittäisistä tiedotteista on toistaiseksi päätetty luopua Oulun ja muun Pohjois-Pohjanmaan palattua epidemialuokituksessa lievimpään tilanteeseen eli perustasolle.

THL:n päivän tartuntamäärätiedot saat tästä jutusta.

Kaupungin mukaan Oulun viime viikon tartuntamäärä – 13 tapausta – oli alhainen, mutta altistumisten määrä kasvoi. Tätä edellisellä viikolla tartuntoja rekisteröitiin 20 kappaletta.

– Epidemian heikkenemisestä huolimatta on jokaisen edelleen syytä hakeutua koronatestiin lievissäkin flunssa-, vatsa- ja yleisoireissa, kaupungin terveysjohto kehottaa.

Päättyneen viikon tartunnoista kolmen lähde jäi selvittämättä. Muut tartunnat tulivat perhepiiristä, ulkomailta ja tuttavapiiristä.

Koko viikolla karanteeniin määrättiin 74 ihmistä, missä oli huomattavaa kasvua aiempaan viikkoon nähden.

Kaupunki tiedotti myös viiveellä nyt useista altistusriskeistä Oulussa perjantaina, jolloin ravintoloiden sulku päättyi ja ne saivat olla auki. Kaleva kertoi näistä altistusriskeistä jo sunnuntaina.

Ajat ja paikat olivat seuraavat:

Ravintola Keltainen Aitta, perjantai-ilta 9.4. kello 17-18

Ravintola Peppers, perjantai-ilta 9.4. kello 18-21

Ravintola House, perjantai-ilta 9.4. kello 21-22.20

Patelan grilli-kioski, perjantai-ilta 9.4. kello 22.20-23

Kaupungin kuntosali- ja uimahallitilat auki yli 65-vuotiaille

Oulussa on tänään maanantaina avattu yli 65-vuotiaille uimahallin ja kuntosalien käyttömahdollisuus kaupungin tiloissa osana rajoitusten purkua.

Avi:n sallima kokoontumisrajoitus on nyt kymmenen henkilöä, kun se aiemmin oli kuusi henkeä. Muut koronarajoitukset ja suositukset ovat toistaiseksi ennallaan.

Alueellinen koordinaatioryhmä, niin sanottu koronanyrkki kokoontuu käsittelemään rajoitusten purkamissuunnitelmaa huomenna tiistaina.

14 vuorokauden ilmaantuvuus on Oulussa edelleen ollut laskussa ja oli 18,8 tapausta per 100 000 asukasta.

Koronavirus ei merkittävästi kuormita sairaalahoitoa, sillä OYSissa oli hoidossa alle viisi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa tilanne oli samanlainen.

Rokotteita jaossa 5 600, piikin voi saada myös Haukiputaalla ja Kiimingissä

Vähintään yhden annoksen koronarokotetta on nyt saanut lähes 32 000 oululaista eli 15,4 prosenttia asukkaista.

Koronatestissä kävi vajaan viikon aikana 1 781 henkilöä, ja määrä on laskussa aiemmasta. Positiivisten näytteiden osuus oli vain 0,3 prosenttia.

Alkaneella viikolla Oulussa on jaossa noin 5 600 rokotetta, pääosin Ouluhallilla. Lauantaina 17.4. on rokotus mahdollisuus saada Ouluhallin lisäksi myös Haukiputaalla ja Kiimingissä, ja käytössä on AstraZenecan valmiste.

Rokotusvuorossa ovat yli 65-vuotiaat sekä riskiryhmään 1 kuuluvat 16-64-vuotiaat ja riskiryhmään 2 kuuluvat 55–64-vuotiaat.

Koronarokotuksiin on pakollinen ajanvaraus.

Oulu rauhoittelee AstraZenecan rokotteeseen liittyvää huolta

Kaupunki rauhoittelee AstraZenecan rokotteen haittavaikutuksiin liittyvää huolta.

– Haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia, ja koskevat pääosin vain alle 65-vuotiaita. Yksilöllinen riski AstraZenecan rokotteen haittavaikutuksille on vain henkilöillä, joilla on ollut harvinainen aivolaskimon, suoliston laskimon tai valtimon tukos tai harvinainen hyytymisoireyhtymä HIT. Väestössä tavanomainen alaraajalaskimon tukos ei ole riskitekijä, tiedotteessa sanotaan.

Kaupunki myös toteaa, että yli 65-vuotiailla rokotteen ottamattomuus nostaa merkittävästi riskiä saada koronavirustaudin vakava muoto, joka vaatii sairaalahoitoa.

– Kansallinen asiantuntijaryhmä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat AstraZenecan rokotteen ottamista kaikille yli 65-vuotiaille, joilla edellä mainittuja harvinaisia riskitekijöitä ei ole ollut.