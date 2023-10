Oulun Veden pohjavedenottolupahakemus Viinivaarasta Oulun, Pudasjärven ja Utajärven alueelta on ollut käsittelyssä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa kuusi vuotta.

Nyt kahdesta suusta luvataan, että päätös tulee pian.

Miten asiaa on voitu käsitellä niin kauan, eikä päätöstä ole tullut vieläkään, aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen johtaja Sami Koivula?

– Se on ollut erityisen hankala ja haastava lupa-asia. Jos voi olla vaativia asioita, tämä on sellainen. Se on jo kerran käynyt valitusasteessa Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolla ja tullut takaisin. Toistakymmentä vuotta sittenhän asia jo pantiin vireille. Olvassuon Natura-alueet Viinivaaran lähellä on keskeisin syy, miksi päätös on venynyt.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on ollut Viinivaaran vedenottamisen puolella, mutta Varsinais-Suomen ely-keskus ei olisi myöntämässä lausunnossa lupaa hankkeelle.

Viinivaaran pohjavesialueelta on haluttu pitkän aikaa käyttövettä oululaisille, mutta vedenottolupa on viivästynyt. Alueelta löytyy muun muassa Hämyhete -niminen lähde. Kuva: Torvinen Maiju

Miksi Varsinais-Suomen ely-keskus on puuttunut tähän asiaan?

– Koska kyse on Natura-alueesta, ja Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on ollut itse ollut esittämässä tätä hanketta ja ollut myös mukana edistämässä sitä.