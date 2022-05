Anneli Korhosella on runsas kokoelma odessalaistaitelijoiden töitä sekä koriste- ja käyttöesineitä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Mustanmeren rannalla sijaitsevalla ukrainalaiskaupungilla Odessalla on erityinen sijansa lukuisten oululaisten mielissä. Suhteella on pitkä historia, sillä Odessa ja Oulu ovat olleet toistensa ystävyyskaupunkeja jo vuodesta 1957 alkaen. Oulu on Odessan ensimmäinen ystävyyskaupunki.

Kanssakäyminen on ollut vuosikymmenten saatossa monipuolista ja rikasta. Virallisten tahojen ohella ystävyyskaupunkitoiminta on ulottunut laajasti ruohonjuuritasolle asti ja siinä on ollut mukana niin kulttuurin, urheilun, yliopiston ja muiden oppilaitosten kuin elinkeinoelämänkin väkeä. Ystävyyttä on vaalittu myös esimerkiksi päiväkotien kesken.