Kuvassa kotipizzayrittäjä Kari Riihola ja Arctic Ridesin operatiivinen johtaja Jarno Pulkka. Kuva: Arctic Rides Oy

Kotipizza aloittaa oululaisyrityksen sähköpotkukelkkojen käytön pizzojen kotiinkuljettamisessa usealla paikkakunnalla.

Arctic Rides -yrityksen Skick on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu ja patentoitu sähköpotkukelkka, jonka rakenne tekee siitä vakaan ajettavan.

Skick on suunniteltu toimimaan kaikilla tienpinnoilla kuten asfaltilla, soralla ja lumella. Etutarakka mahdollistaa pizzojen kuljettamisen.

Kelkassa on kolme ajonopeutta eteenpäin sekä peruutusvaihde. Siinä on lyhyt kääntösäde, joka mahdollistaa kaupunkiajon. Iso eturengas tarjoaa hyvän pidon myös liukkaalla ajettaessa. Seisontajalasten päissä olevilla takarenkailla on kolme lukittavaa ajokorkeutta, joiden välillä voi valita asfalttiajosta aina kevyeen maastoajoon sopivaksi.

Skickin jalakset toimivat myös suksina lumipintaisella ajoradalla takarenkaat kokonaan ylös nostettuna. Sen huippunopeus on 25 kilometriä tunnissa ja siinä on 1000 watin moottori. Skick vertautuu lainsäädännöllisesti sähköpotkulautoihin.

Arctic Rides on vuonna 2020 perustettu oululaisyritys, joka kehittää, patentoi ja tuotteistaa uudenlaisia kevyitä sähkökulkuvälineitä. Skick on yrityksen ensimmäisenä markkinoille saapunut ajoneuvo. Arctic Rides valmistuttaa kelkkansa yhteistyökumppaneillaan Suomessa omalla rekisteröidyllä Skick-brändillään.