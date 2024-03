Blind Channel esiintyy Tampereen Nokia Arenalla 27.4. Kuva: Joona Mäki

Blind Channel tekee tähänastisen uransa suurimman keikan Tampereen Nokia Arenalla 27. huhtikuuta. Konsertin erikoisvieraana nähdään Costee ja lämmittelijänä Lastout.

Blind Channelin kanssa Euroopassa myöhemmin maaliskuussa kiertävä Ghostkid on ennakkotiedoista poiketen estynyt esiintymästä Nokia Arenan konsertissa johtuen yhtyeen muista kiertueaikatauluista Yhdysvalloissa.

Parhaillaan Blind Channel on radiokiertueella Amerikassa. Yhtye nousee keskiviikkona 13. maaliskuuta South By Southwest showcase -festivaalin lavalle esiintymään kansainväliselle yleisölle, jossa on mukana myös runsaasti alan päättäjiä.

Yhtyeen oma 30 keikan Euroopan-kiertue alkaa 21. maaliskuuta Saksasta, josta se jatkaa matkaa Ranskaan, Iso-Britanniaan, Alankomaihin, Sveitsiin, Espanjaan, Italiaan, Itävaltaan, Tshekkiin, Puolaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan. Kiertue huipentuu Nokia Arenalle.

– Nokia Arenan show:ta on suunniteltu pitkään ja hartaasti. Tuntuu uskomattomalta, että h-hetki lähestyy. Areena tulee olemaan täysi ja luvassa on puolentoista tunnin näyttävä livespektaakkeli. Tällä kertaa myöskään tuotannossa ei ole säästelty. Emme malta odottaa, että pääsemme vetämään uusia kappaleita, fanien suosikkeja ja ylläribiisejä suomalaiselle yleisölle. Keikalla nähdään myös todella odottamattomia vierailijoita, yhtye kertoo tiedotteessa.

Blind Channel suuntaa suoraan Nokia Arenalta jälleen Amerikkaan, jossa yhtye kiertää koko toukokuun rapcore-legenda P.O.D.:n kanssa. Lisäksi se nähdään valikoiduilla kotimaisilla festivaaleilla.

Blind Channel julkaisi viikonloppuna uuden Where’s the exit -videon, jonka ensiesitys oli lauantaina Levyraadissa MTV-kanavalla. Yhtyeen uusi Exit emotions -albumi nousi suoraan Suomen virallisen listan ykköspaikalle.