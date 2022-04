Vaietut arktiset sodat on kuusiosainen dokumenttisarja toisen maailmansodan vähiten tunnetuista tapahtumista. Porot kuljettivat pohjoisessa myös saksalaisia sotilaita. Kuva: Lars Gyllenhaal Private Collection

Oululaisen NTRNZ median tuottama historiadokumenttisarja Vaietut arktiset sodat myytiin tammikuussa The Walt Disney Companyn National Geographic -kanavalle. Sarja tullaan näkemään tulevaisuudessa myös kiinalaisessa iQIYI-suoratoistopalvelussa.

iQIYI on vuonna 2010 perustettu suoratoistopalvelu, jolla on yli 500 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Sen taustalla on Kiinan suosituinta hakukonetta operoiva yritys, Baidu.