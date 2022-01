Oulu

Arto Immonen (vas.), Tomi Koskela, Sami Aaltomaa ja Anna Visuri lähtevät metsästämään mitaleja Helsingissä pidettävistä leuanvedon MM-kisoista. Kuvasta puuttuu vielä oululainen Vili Suorsa. Kuva: Niina Hentilä

Ensi viikonloppu on jo tovin ollut punakynällä ympyröity viiden oululaisen kalenterissa. Tuolloin Helsingissä järjestetään leuanvedon MM-kilpailut, ja menestystä pohjoiseen lähtevät jahtaamaan Arto Immonen, Anna Visuri, Tomi Koskela, Sami Aaltomaa ja Vili Suorsa.

– On kohtalaisen kova sana, että Oulusta lähtee näin iso porukka MM-kisoihin. Meillä ei ole kuitenkaan seuraa. Kukin treenaa aikalailla omissa oloissaan, Immonen kertoo.

Hän on kisannut leuanvedossa jo vuodesta 2008 lähtien. Tuona aikana kilpailijoiden määrä kisoissa on pikkuhiljaa kasvanut.

– Suomen leuanvetoyhdistys järjesti ensimmäisen kilpailun vuonna 2014. Sitä ennen järjestetyt kisat ovat olleet vähän niin kuin kyläyhdistysten kisoja.

Tuttu liike

Liike on useimmille suomalaisille tuttu. Aluksi kädet ovat suorana niin, että kyynärnivelet ovat täysin ojentuneina. Sen jälkeen leuanvetäjä kiskaisee itsensä ylös niin, että leuan kärki ylittää tangon.

– Ennen armeijan kuntotesteissäkin oli leuanveto. Nyt se on jäänyt pois, kun porukka on niin surkeassa kunnossa. Ennen jos saapumiserässä tuli sata alokasta, oli kaksi, jotka eivät saaneet yhtään leukaa. Tänä päivänä on varmaan toisin päin – vain kaksi saa leukoja, Arto Immonen sanoo.

Tällä viikolla 58 vuotta täyttävä Immonen on elävä esimerkki siitä, että voiman ei tarvitse vähentyä iän myötä.

Arto Immosen ennätys lisäpainoleuanvedossa on 77 kiloa. Kuva: Niina Hentilä

– Olen tuntenut Arton 45 vuotta. On ihan uskomatonta, että hän on vuosi vuodelta vain voimakkaampi, Ouluun maaliskuuksi leuanvedon SM-kisoja puuhaava Timo Ohukainen sanoo.

Immonen voitti vuonna 2019 järjestetyissä leuanvedon MM-kilpailuissa pronssia. Lisäksi hänellä on 11 suomenmestaruutta.

Immonen voisi kilpailla ”ikämies-sarjoissa”, mutta hän ja 42-vuotias Tomi Koskela ovat yleisessä sarjassa ”antamassa mallia”.

– Oli laji mikä hyvänsä, ikäihmiset arastelevat painojen käyttöä. Niin kauan kuin voi sulaa suussa ja pääsee lämmin pieru, voimaa on lisättävissä, Ohukainen sivaltaa.

– Ihan vasta oli Helsingin Sanomissa juttua, jossa yli 70-vuotias mies ja 66-vuotias nainen olivat innostuneet käymään salilla. Aluksi he eivät saaneet vedettyä yhtään leukaa. Nyt mies vetää toistoissa 44 leukaa, nainen parisenkymmentä. Leuanveto on laji, johon ehtii vähän myöhemminkin mukaan.

Mitalit tavoitteena

Oululaisilta on lupa odottaa MM-kisoista hyviä sijoituksia. Arto Immonen kertoo lähtevänsä kirkastamaan kahden vuoden takaista pronssimitaliaan.

Sami Aaltomaa puolestaan teki lokakuussa yli 110-kiloisten luokassa lisäpainoleuanvedon maailmanennätyksen 85 kilolla. Se on kova suoritus, kun ottaa huomioon, että ensimmäisiin leuanvetokilpailuihin Aaltomaa osallistui vasta viime kesänä.

– Minulla on uintitaustaa ja olen osallistunut Suomen vahvin mies -kilpailuihin. Leuanveto on aina ollut mieluinen liike, Aaltomaa selittää.

– Vili on sanonut, että hänen tavoitteenaan on mestaruus. Se on kovassa kunnossa, Tomi Koskela puolestaan kertoo jo yhden suomenmestaruuden voittaneesta kilpatoveristaan.

Oululainen Anna Visuri kilpailee toistoleuanvedossa. Hänen ennätyksensä on 39 leukaa. Kuva: Niina Hentilä