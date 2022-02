Kajaanin Uudet tanssit -koreografiakatselmuksessa pääpalkinnon, 1 000 euroa, voitti oululaisten Olli Sukuvaaran ja Leo Sukuvaaran koreografia Lullaby. Veljekset myös tanssivat teoksensa.

Oululaiskolmikon Aino Mykrän, Laura Hellsténin ja Inka Hartikaisen koreografia Sitten kun palkittiin 200 eurolla. Oulun taidekoulun Lukit sai kunniamaininnan Tiina Andersinin koreografialla.

Muut palkitut koreografiat olivat Generation 101 (Turun Seudun Tanssioppilaitos ), Otava (Espoon Tanssiopisto), Ihtiriekko (Nurmeksen Sepot), Heijastuksen kääntöpuoli (Gradian Tanssi, Jyväskylä), Fauna (Gradian Tanssi, Jyväskylä), What If We Lost Gravity for 5 seconds? (Tanssikoulu DCA, Espoo), Chainreactions (Jyväskylän Tanssiopisto), Ballet Tribe (Tampereen Konservatorio) ja Alku (Helsingin Tanssiopisto).

Raatiin kuuluivat Suomen tanssioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja Milla Malmberg, tanssitaiteilija Teemu Tuohimaa Oulusta, Runoviikon taiteellinen johtaa Kati Outinen ja Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin taiteellinen johtaja Riku Lehtopolku.

Koreografiakatselmukseen oli tarjolla yhteensä 169 esitystä, joista esiraati valitsi mukaan 44 tanssiteosta. Tapahtuma järjestettiin 4.–6. helmikuuta jo toista vuotta peräkkäin etäyhteydellä.