Veren plasman 4β-hydroksikolesterolin (4βHC) mittausta voi tulevaisuudessa käyttää sydänperäisten äkkikuolemien ennustamiseen ja ennaltaehkäisemiseen sepelvaltimotautia sairastavilla miehillä, kertoo Oulun yliopiston juuri julkaistu tutkimus.

Tutkimuksessa havaitut korkeat 4βHC-tasot olivat yhteydessä miesten kokonaiskuolleisuuteen, sydänkuolleisuuteen ja erityisesti sydänperäiseen äkkikuolemaan. 4βHC-tasojen merkitystä ei ole aiemmin tutkittu sepelvaltimotautia sairastavilla.

Oulun yliopiston sisätautien tutkimusryhmä selvitti, voisiko plasman 4βHC toimia ennustetekijänä sepelvaltimotaudissa ja siihen liittyvissä haitallisissa sydäntapahtumissa. Verenkiertoon 4βHC erittyy maksasta, jossa sitä tuotetaan kolesterolista. Tutkimusryhmä on selvittänyt yhdisteen roolia aiemmin muun muassa lihavuuden aiheuttamassa verenpainetaudissa.

Sepelvaltimotauti on suomalaisten kansantauti ja maailmanlaajuisestikin yksi merkittävimmistä sydänperäisten äkkikuolemien aiheuttajista. Useimmiten sepelvaltimotautiin liittyvä äkkikuolema tapahtuu täysin yllättäen, eikä sen ennakoimiseksi ole olemassa tehokkaita keinoja.

Tutkimus paljasti, että korkeat 4βHC-tasot olivat yhteydessä erityisesti miesten sydänperäiseen äkkikuolemaan. Korkeimman tason omaavilla miehillä äkkikuoleman riski oli peräti nelinkertainen.

Tulos yllätti tutkijat kahdesta syystä. Ensinnäkin sekä naisista että miehistä korkeimmat 4βHC-tasot mitattiin kaikkein terveimmiltä henkilöiltä. Heillä oli matalin painoindeksi, vähiten diabetesta ja paras fyysinen suorituskyky.

Toiseksi korkeat 4βHC-tasot ennustivat äkkikuolemia ainoastaan miehillä. Naisilla korkea taso päinvastoin suojasi sydänkuolleisuudelta ja sydänperäiseltä äkkikuolemalta.

– Tässä tutkimuksessa hyväkuntoiset miehet kuolivat sydänperäiseen äkkikuolemaan, mikäli heillä oli korkea 4βHC-taso, kun taas hyväkuntoisilla naisilla korkea 4βHC-taso ei ollut haitallista, pikemminkin hyödyksi, tutkimusta johtanut sisätautiopin professori Janne Hukkanen kertoo tiedotteessa.

Hukkasen mukaan tämä sukupuoliero on erittäin yllättävä ja merkittävä löydös. Uusi tutkimuslöydös pitää tutkijoiden mukaan vielä vahvistaa riittävän pitkällä seurannalla muissa sepelvaltimotautipotilaiden tutkimusaineistoissa.

– Olemme erittäin jännittävien tulosten äärellä. Mikäli löydös pystytään vahvistamaan, voimme tulevaisuudessa mahdollisesti ennaltaehkäistä sydänperäisiä äkkikuolemia aiempaa paremmin, Hukkanen toteaa.

Tutkimustulokset on julkaistu arvostetussa Journal of the American Heart Association -lehdessä. Tutkimus pohjautuu ARTEMIS-kohorttiin, joka on kerätty Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidetuista sepelvaltimotautipotilaista. Kaikilla kohortin potilailla on varjoainekuvauksella todettu sepelvaltimotauti.

Yhteensä tietoja on koottu lähes kahdesta tuhannesta potilaasta, ja keskimääräinen seuranta-aika tutkimukseen osallistuneilla potilailla oli liki yhdeksän vuotta.