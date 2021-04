Niko Männikkö ja Krista Hylkilä tutkivat nuorten aikuisten sosiaalisen median käyttöä Oulun yliopiston tutkijaryhmässä. Heidän mukaansa tykkäykset ja positiivinen palaute somessa nostavat hetkellisesti käyttäjän mielialaa. Kuva: Pekka Peura

Nuorten hyvinvointi on puhuttanut etenkin koronan aiheuttaman poikkeustilan myötä, ja siitä tarvitaan kipeästi myös ajantasaista tutkimustietoa. Oulun yliopistossa on parhaillaan menossa tutkimus, jossa selvitetään 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten sosiaalisen median käyttöä ja sen vaikutuksia hyvinvointiin. Kyselytutkimuksella on kerätty tietoa ikäryhmän internetin ja somen käytöstä ympäri Suomen.

Väitöskirjaa aiheesta tekevä Krista Hylkilä arvelee, että ensimmäisiä tutkimustuloksia voidaan odottaa vuoden lopussa, viimeistään ensi keväänä.