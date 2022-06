Suomalaisten kuorojen kenttä on laaja. Suomen laulajien ja soittajien liitossa jäsenkuoroja on yli kaksisataa. Sen ulkopuolella toimii hyvinkin sama määrä muita kuoroja. Uudelle ja monipuoliselle kuoro-ohjelmistolle on tarvetta ja siihen valtakunnallinen P.J. Hannikainen -sävellyskilpailukin pyrkii vastaamaan.

Kuva: Jarmo Kontiainen