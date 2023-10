Eteisen takkisyvennyksessä roikkuu muutamia vaateripustimia tyhjillään. Lattia sen alla on kengistä vapaa.

Sisäänkäynti on hätkähdyttävän siisti, koska erillinen arkieteinen on nurkan takana. Siellä on kymmenen neliön valoisa huone pelkästään ulkovaatteita, kenkiä, lastenvaunuja, kypäriä ja sen sellaista varten.

Kaappirivistöön uppoaa myös kuivauskaappi.

– Kuivauskaappi on aivan ehdoton. Kerran kun lapset käyvät ulkona, se on siinä, Satu Heikkilä kuvailee pihaleikeissä kastuvia ulkovaatteita.