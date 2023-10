Venla Aakolle ja Mika Ronkaiselle yhdessä käsikirjoittaminen on luontevaa. Nyt he työstävät elokuvakäsikirjoitusta Mukan romaanin pohjalta. Kuva: Jukka Leinonen / Arkisto

Kaikki synnit -sarjasta tuttu oululainen käsikirjoittajakaksikko Mika Ronkainen ja Venla Aakko työstää parhaillaan elokuvakäsikirjoitusta, joka perustuu pohjoiseen klassikkoromaaniin. Tekeillä on uusi filmatisointi pellolaiskirjailija Timo K. Mukan Maa on syntinen laulu -teoksesta. Edellisestä, Rauni Mollbergin ohjaamasta Mukka-filmatisoinnista on kulunut jo 50 vuotta.

Uuden filmatisoinnin ohjaa Mika Ronkainen ja sen tuottaa Solar Films.