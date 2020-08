Iina Hyttinen on kirjoittanut But I’m a human not a sandwich -blogia jo lähes 10 vuotta. Hän haluaa välittää blogillaan hyvää mieltä ja rohkeutta elää omannäköistä elämää. Kuva: Maiju Pohjanheimo

80 000 lukijaa kuukaudessa, viidestä kuuteen blogipostausta viikossa, tekstejä perhe-elämästä parisuhteeseen, ruokaan, sisustukseen, muotiin ja ajankohtaisiin aiheisiin. But I’m a human not a sandwich on yksi Suomen suosituimmista blogeista. Blogin takana on oululaistaustainen 28-vuotias kolmen lapsen äiti ja yrittäjä Iina Hyttinen.

Hyttinen ei osannut odottaa, miten nopeasti hänen elämänsä muuttuisi, kun hän ylioppilaaksi päästyään muutti Oulusta Helsinkiin. Helsingissä hän rakastuisi, alkaisi odottaa esikoistaan, perustaisi blogin ja loisi menestyksekkään uran vaikuttajana.