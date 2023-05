Rukan lumisella huipulla tulee, kun toimittaja Susani Mahadura soittaa komean huvilan ovikelloa eräänä lauantaiaamuna. Koira haukahtelee jossakin sisällä, eteisen valotkin palavat. Mutta ovi ei aukene.

– Kuusamossa oltiin onnistua. Olin saanut edellisiltana vinkin, että hänet on nähty Rukalla. Lensin Helsingistä pohjoiseen aamukoneella. Mutta ei taaskaan tärpännyt, Mahadura muistelee viime talven tapahtumia.

Sitä ennen Mahadura on etsinyt miestä ja hänen taustojaan Sveitsin kantoneista, Liechtensteinista, Oulusta, Jäälin majoilta ja Kemin Syväkankaalta.

Tavoiteltu mies on Mahaduran uuden kolmiosaisen tv-dokumentin Uros – mobiiliruhtinaan tarina (C More) päähenkilö Jyrki Hallikainen. Koskaan häntä ei saatu kameroiden eteen.