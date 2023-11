Hannu Puhakka ja Ari Hynynen satsaavat mielellään paikalliseen taiteeseen. Vasemmalla on oululaisen Sakari Matinlaurin Lobotomia-veistos. Olohuoneen seinällä on myös Heidi Toivaista, Janne Lainetta ja sohvan yläpuolella on Sampo Kaikkosen kookas maalaus sekä vieressä kaksi potrettia Hannu Lukinilta. Hanna Schroderuksen naishahmot ovat takaseinällä ja alapuolella on Kaija Hinkulan teos. Suvi Mannosen ja Jussi Hukkasen maalaukset ovat ylhäällä oikealla.

Kuva: Maiju Pohjanheimo