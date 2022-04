Oulun yliopistossa geotieteitä opiskelevasta Kaarin Hälisestä (vas.) ja Oulun ammattikorkeakoulussa rakennustekniikkaa opiskelevasta Ronja Tolosesta haalareissa parasta on kokemus yhteisöllisyydestä. Molemmilla on haalarimerkkejä niin paljon, ettei laskuissa pysy enää mukana. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Kun päivät on kampuksella opiskelemassa, sitä on opiskelija ja tekee opiskelija-asioita. Illalla kun vetää haalarit jalkaan, olo on vähän kuin supersankarilla.

Näin kuvailee opiskelijahaalareiden vaikutusta Kaarin Hälinen, joka opiskelee neljättä vuotta geotieteitä Oulun yliopistossa.