Anne-Mari Väisäsen mielestä kiusaamispuhe kaipaa ravistelua. Tutkimuksen painopiste on pitkään ollut kiusaajien yksilöllisten ominaisuuksien tarkastelussa, eikä se ole tuonut ratkaisua ongelmaan.

Koulukiusatun perhe asensi valvontakamerat.

Väkivaltainen oppilas kylvää pelkoa Turussa.

14-vuotias hakattiin koulussa kahdesti samana päivänä.

Koulukiusaaminen on ollut näkyvästi esillä syksyn uutisotsikoissa. Julkisuudessa on kerrottu tapauksista, joihin ei tunnu löytyvän apua mistään. On puhuttu raaistuneesta väkivallasta sekä tekojen videoimisesta ja levittämisestä kaikkien nähtäville.

Uutisointia on seurannut myös oululainen Anne-Mari Väisänen, mutta hieman toisin silmin kuin rivikansalainen. Hänen kiinnostuksensa kohdistuu siihen, miten koulukiusaamisesta puhutaan.

Kesäkuussa Oulun yliopistosta kasvatustieteen tohtoriksi väitelleen, nykyisin mentoriopettajana toimivan Väisäsen mielestä kiusaamispuhe kaipaa ravistelua. Nyt kiusaaminen määritellään hänen mukaansa tavalla, joka ei edistä sen torjumista.

Tutkimus keskittyy yksilöön

Väisänen tutki väitöskirjassaan koulukiusaamista koskevaa suomalaista asiantuntijapuhetta kasvattajille suunnatussa kirjallisuudessa sekä hallinnollisissa dokumenteissa, joilla koulujen kiusaamisen vastaista työtä ohjataan.