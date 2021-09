Koronan takia Teemu Roivaisella oli hyvin aikaa Uusi alku -uutuusalbumin tekemiseen. - Levyn tekeminen keikkojen ohessa olisi varmasti ollut aika paljon tiukempaa ja enemmän yötyötä. Nyt sitä pystyi tekemään normaaliin arkirytmiin, hän kertoo. Kuva: Ville Paul Paasimaa

Teemu Roivainen on unelmoinut oman musiikin tekemisestä ja levyttämisestä niin kauan kuin on lauluja väsännyt ja bändeissä soittanut. Roivainen ei kuitenkaan ole hätiköinyt oman musiikin kanssa, vaan hän on odotellut sitä hetkeä, että kaikki palaset loksahtavat kohdilleen.

Keskiviikkona julkaistun Uusi alku -albumin kohdalla niin on vihdoin tapahtunut. Roivainen on tehnyt uutuuslevyn kappaleet yhdessä Madetojan musiikkilukiosta asti tuntemansa Leevi Laurin kanssa ja ottanut askeleen popimman ilmaisun suuntaan.