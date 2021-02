Pekka Gröhn arvelee, että hän saattaisi pinkaista pakoon, jos tarjoutuisi tilaisuus soittaa Beatles-miesten kanssa. Arkistokuva. Kuva: Anssi Juntto

Oululaislähtöinen muusikko Pekka Gröhn on vuosikymmenten mittaisen uransa aikana soittanut tuhansia keikkoja. Levytyksiäkin on kertynyt hirmuinen määrä.

– En ole laskenut. Julkaistuja biisejä on tietysti tuhansia, mutta ilmestyneitä levyjä on ehkä 200–300, Gröhn laskeskelee.

Tammikuussa 58 vuotta täyttänyt Gröhn on soittanut bändeissä 70-luvun lopulta saakka.

Useamman instrumentin taitaja on pitkään ollut yksi ykkösrivin artistien luottosoittajista. Yhteistyökumppanien lista ulottuu Vesa-Matti Loirista Kauko Röyhkään, Juliet Jonesin Sydämestä Eero Raittiseen ja niin edelleen.

Kohta vaivattomampi olisi listata, kenen kanssa hän ei ole soit­tanut.

– Yksi päivä kuuntelin radiota autossa, niin tuli mieleen, että en muista soittaneeni Markku Aron kanssa. Se oli yllättävää. Melkein kaikkien muiden kanssa olen soittanutkin.

Hauskat jutut helpottavat

Gröhn sanoo, ettei hänellä ole koskaan ollut suurempaa kiinnostusta tähdätä soolouralle.

– On ollut erittäin lahjakkaita biisintekijöitä tuttavapiirissä, niin ei ole ollut tarvetta ruveta säveltämään ja tekemään omaa musiikkia. Kun on mukavuudenhaluinen ihminen, tekee vain sitä, mikä on luontevinta eli soittaa.

Juuri halu soittaa on ensimmäinen asia, jonka Gröhn listaa kysyttäessä, kuinka mittava ura ammattimuusikkona on alkanut ja jatkunut. Kun on pyydetty soittamaan, hän on yleensä suostunut.

– Sitten voi olla, että sosiaaliset taidot auttavat asiaa, että viihtyy ihmisten kanssa ja on kova puhumaan ja höpöttämään. Voi olla, että jos on hauskat jutut, se helpottaa kanssakäymistä.

Pekka Gröhn esiintyi J. Karjalaisen Mennyt mies -jättihitin musiikkivideolla.

Bassolla Karjalaisen kelkkaan

Gröhn on viime vuosina ollut esillä lähinnä kosketinsoittajana. Muista instrumenteista hän sanoo hallitsevansa keikkakelpoisesti lisäksi kitaran, rummut ja basson.

Juuri bassolla alkoi yhteistyö kestosuosikki J. Karjalaisen ­kanssa.

– Ensimmäisen kerran liityin Karjalaisen bändiin vuonna 1990. Siihen aikaan soitin bassoa päätoimisesti. Siitä lähtien olen ollut Jukan kanssa tekemisissä.

Taukoa on ollut vain 90-luvun puolivälissä vuoden verran ja 2000-luvulla Karjalaisen folk-kauden aikana. Myöhemmin Gröhn on soittanut koskettimia Karjalaisen yhtyeissä.

Karjalaisen levyillä ja erityisesti keikoilla soitosta välittyy luontevalta kuulostava veto. Kuulostaa siltä, että bändillä hauskaa.

– Siihen se aika pitkälle perustuu, että hauskaa on, Gröhn vahvistaa.

Hän kiittelee myös Karjalaista huumorintajuiseksi ja maanläheiseksi.

– Hänen kanssaan on useimmiten tosi kivaa. Se on tavallaan juhlahetki, kun pitkästä aikaa tavataan tai päästään soittamaan yhdessä.

Juurimusiikin kautta

Itselleen läheisimmäksi Pekka Gröhn nimeää amerikkalaisen roots-pohjaisen musiikin. Bluesin, rockin ja soulin lisäksi hän pitää 60-lukulaisesta, melodisesta ja harmonisesta brittipopista ja -rockista.

Beatles-fani hän ollut pienestä pitäen. Jos kaikista maailman artisteista saisi valita, kenen kanssa Gröhn haluaisi vielä päästä soittamaan, nimeää hän ensimmäiseki Beatles-ikonit Paul McCartneyn ja Ringo Starrin.

– Jos se olisi toteutumassa, niin saattaisin tosin olla niin kauhuissani, että juoksisin pakoon, Gröhn nauraa.

Länsirannikolta ponnistavan Wentus Blues Bandin riveissä Gröhn on päässyt lavalle yhden lapsuuden sankarinsa rinnalle, kun yhtye keikkaili Rolling Stones -legenda Mick Taylorin kanssa.

– On ollut tosi hauskaa soittaa ja olla hänen seurassaan ja kuunnella juttuja. Uskomattomia tarinoita 60-luvun rock-maailmasta, Gröhn muistelee.

Muutenkin Wentus Blues Bandin kanssa toimiminen on ollut miehelle mieluista. Bändi on keikkaillut paljon ulkomailla ja soittanut muun muassa amerikkalaisten blues-artistien kanssa.

– Se on ollut tosi mielenkiintoista ja avannut aivan uudet ikkunat maailmalle.

Pekka Gröhn esiintyi Wentus Blues Bandin riveissä Oulun Teatteri Riossa viime vuonna.

Ouluun hiihtämään

Gröhn vietti aivan varhaisimman lapsuutensa Tuirassa ja varttui Pyykösjärvellä. Hän muutti pääkaupunkiseudulle vuonna 1982 ja jäi sille tielle.

Nykyään hän asuu Vantaan Tikkurilassa. Oulu on kuitenkin säilyttänyt tärkeän aseman miehen mielessä. Hänellä on yhdessä siskonsa kanssa asuntokin Oulussa.

– Oulu on koko ajan ollut erittäin läheinen kaupunki. Tykkään olla siellä ja viihdyn. Kavereita siellä on edelleen paljon, lapsuuden ystäviä ja muitakin. Heitä on mukava tavata.

Vaikka korona-aikana keikkoja on ollut vähän, on Gröhnillä riittänyt muun muassa studiotöitä. Hän odottelee tulevaksi kokonaan vapaata viikkoa, että pääsisi Ouluun hiihtämään.

– Olisi kiva tietysti päästä keikallekin. Ehkä sekin vielä tänä vuonna onnistuu.