Oululaislähtöiset Ernest Lawson ja Anniina Koivuniemi veivät Tanssii tähtien kanssa -kisan voiton Video: MTV

MTV:n Tanssii tähtien kanssa -ohjelman voitti sunnuntai-iltana näyttelijä, juontaja Ernest Lawson parinaan Anniina Koivuniemi.

Voittajan valitsivat katsojat, joista 45 prosenttia äänesti Lawsonia ja Koivuniemeä. Molemmat ovat lähtöisin Oulusta.

Finaalissa tanssivat myös ooppera- ja konserttilaulaja Waltteri Torikka tanssinopettajanaan Kia Lehmuskoski sekä laulaja Krista Siegfrids parinaan Anssi Heikkilä.

Finaalissa parit esittivät kolme tanssia. Tuomarit ja katsovat näkivät jo aiemmin tanssitun katsojien valinnan sekä dance fusion, jossa yhdessä kappaleessa yhdistettiin kahta eri tanssilajia. Lisäksi parit esittivät freestyle-esitykset, joissa heillä oli täysin vapaat kädet.

Voittajaparin ohjelmisto koostui jivesta, tangon ja rumban yhdistelmästä sekä freestyle-tanssista, jonka musiikkina oli yhdysvaltalaisen pop-rock-yhtyeen kappale Unsteady.

Ernest & Anniina - Unsteady, Tanssii Tähtien Kanssa Video: MTV

Tanssikilpailun tuomareina toimivat Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen. Tuomarit antoivat nytkin arvionsa ja pisteensä, mutta voittajan valitsivat siis katsojat.

Kyseessä oli ohjelman neljästoista kausi.

Ohjelman alussa mukana oli pareja täysi tusina

Alun perin kilpailussa oli tällä kaudella mukana 12 paria, joista yhdeksän on pudonnut syksyn mittaan. Tämän kauden erikoisuus oli, että jo kilpailun alussa oli yksi same sex -pari eli kaksi naista, nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssiopettaja Ansku Bergström.

Kilpailuun kuului myös niin sanottu parinvaihtoviikko, ja tänä vuonna kyseiselle viikolle arvottiinkin monta same sex -paria. Vastaava arvonta osui myös vuoden 2019 tuotantokaudelle, kun yhden jakson ajaksi arvottiin pariksi näyttelijä Christoffer Strandberg ja tanssiopettaja Matti Puro, joiden paso doble hurmasi tuomarit ja katsojat.

Tanssikilpailun formaatti on peräisin Britanniasta (Strictly Come Dancing), jonka pohjalta Suomessakin nähtävä ohjelma on kehitetty. Britannian ensimmäinen tuotantokausi nähtiin vuonna 2004.

Suomessa Tanssii tähtien kanssa nähtiin ensi kerran vuonna 2006.