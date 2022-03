Oulu

Sauli Kemppainen on palannut maailmalta Suomeen jäädäkseen. Kuva: Tommi Anttonen

– Ouluun saapuessa tulee aina sellainen fiilis, niin kuin kotiin tulisi, sanoo julkkiskokki Sauli Kemppainen.

Kemppainen teki pikavisiitin synnyinkaupungissaan maaliskuun alussa, kun Kärppäklubilta tuli kutsu kokkaamaan.

– Oulun Kärpät on ollut minulle pienestä pitäen sydämen asia. Pelit katsotaan, vaikka olisin missä. Tehtävä oli siis erittäin mieluinen. Kokkasin bravuuriani Salen tervalohta ja hyvin se näytti kärppäkansalle maistuvan, Kemppainen iloitsee.

Vaikka Oululla ja Oulun Kärpillä on tärkeä paikka Kemppaisen sydämessä, miehen pari viime vuosikymmentä on vierähtänyt maailmalla ja kotikaupungissaan hän on ennättänyt vierailla vain harvakseltaan.

– Olen mennyt töiden perässä pitkin maailmaa. Olen työskennellyt parissakymmenessä ravintolassa kahdeksassa eri maassa, viimeiset 13 vuotta Saksassa, Michelin-tähdilläkin palkittu Kemppainen laskeskelee.

Viimeiset ulkomailla vietetyt vuotensa Kemppainen luotsasi omaa Savu-ravintolaa Berliinin pääostoskadun Kurfürstendammin varrella, kunnes korona pakotti miehen viime keväänä laittamaan lapun huippuravintolansa luukulle lopullisesti ja palaamaan Suomeen.

– Savu oli uniikki. Se oli ja meni. Tässä vaiheessa sitä on turhaa vatvoa sen enempää. Nyt keskitytään uuteen.

Maailmanmatkat on tehty

Sauli Kemppainen sanoo maailmanmatkojensa olevan nyt tehty.

– Olen tullut Suomeen jäädäkseni.

Kemppainen on asettunut Karkkilaan yli sata vuotta vanhaan hirsitaloon yhdessä 6-vuotiaan poikansa Andreaksen ja puolisonsa Tuulin kanssa.

– Tämä ratkaisu tuntuu oikealta. Suurkaupunkielämän jälkeen on aivan mahtavaa, ettei naapureita ole näköetäisyydellä.

Juuri nyt Kemppaisen pitää kiireisenä uusi ravintola, jota hän on pistämässä pystyyn yhteistyössä Oulussakin toimivan Kanrestan kanssa. Ravintolan on määrä avata ovensa Helsingin vanhan konepajan alueelle nousevassa uudisrakennuksessa elokuussa. Samaan osoitteeseen muuttaa aikanaan myös Maikkarin Pöllölaakso.

– Odotukset uuden ravintolan suhteen ovat todella korkealla. Se väki, jota Maikkarin ovista lappaa, on potentiaalista asiakaskuntaani, Kemppainen visioi.

Simppeliä ruokaa

Sauli Kemppaisen uuden ravintolan nimeä tai menua ei ole vielä julkistettu, mutta pienen tiiserin hän suostuu jo uuden ravintolansa ruuista paljastamaan.

– Jengi saattaa yllättyä. Tavoitteena on pitää annokset mahdollisimman yksinkertaisina ja välttää turhaa kikkailua ja kaiken mahdollisen keskenään sotkemista. Vihaan sellaista.

– Jos lautasella on vaikkapa kuhaa ja porkkanaa, pyrin saamaan raaka-aineiden omat maut räjäyttämään pään. Haluan osoittaa, kuinka lautasella vähän voi olla paljon, Kemppainen puhuu intoa äänessään.

Hän tähdentää, että myös lautasella itsellään on merkitystä.

– Piipahdin Oulun visiitilläni myös Posiolla Anu Pentikin luona ja näin ensimmäistä kertaa Anun ravintolaani suunnittelemat uniikit lautaset.

– Olen aivan mykistynyt paitsi lautasista, myös siitä, kuinka kahdeksankymppinen tehonainen saapuu joka aamu kuudelta tehtaalle ja pistää hihat heilumaan.

Oulukin on vaihtoehto

Kemppaisen parin seuraavan vuoden agendalla on nostaa uusi ravintolansa siivilleen.

Hän paljastaa, että seuraavaa steppiäkin on jo kypsytelty ajatuksen tasolla.

– Ketjuttaminen voi olla tulevaisuudessa hyvinkin mahdollista, enkä pidä Ouluakaan poissuljettuna vaihtoehtona.

– Kaikki on avoinna ja mahdollisuuksia on miljoona.

Sauli ”Sale” Kemppainen Oulussa syntynyt ja ravintola-alalle kouluttautunut 53-vuotias huippukokki. Työskennellyt parissakymmenessä ravintolassa kahdeksassa eri maassa. Saavutti arvostetun Michelin-tähden vuonna 2009 saksalaisen Die Quadrigan keittiöpäällikkönä ja vuonna 2019 omalla Berliinissä 2018–2021 toimineella Savu-ravintolallaan. Esiintyi MTV3-kanavalla esitetyn Hell’s Kitchen – Kauhukeittiön pääpahiksena vuonna 2013. Avaa elokuussa Kanrestan kanssa ravintolan Helsingin Konepajalle.