Markus Ollila on Oulun konservatorion kasvatti. Hän esiintyy Oulussa perjantaina.

Oululaislähtöinen pianotaiteilija Markus Ollila esittää perjantaina Oulun musiikkikeskuksessa Frédéric Chopinin 24 etydiä opus 10 ja opus 25.

Tiedotteen mukaan resitaaliohjelma on huippuvaativa, minkä vuoksi sitä kuullaan erittäin harvoin. Ollilan kerrotaan jopa olevan yksi harvoja kotimaisia pianisteja, jotka koskaan ovat esittäneet kokonaisuutta.

– Etydit on tunnin mittainen kokonaisuus, jossa pianisti painaa kosketinta yli 50 000 kertaa. Pianisti soittaa tällöin suurimman osan ajasta ulkomuistista keskinopeudella yli 20 koskettimen painallusta sekunnissa – oikeassa järjestyksessä haluamallaan voimakkuudella.

– Se on psykofyysisenä tapahtumana äärimmäinen. Etydit on rikasta ja ilmaisua täynnä olevaa musiikkia, joiden sisältö on kyettävä välittämään huolimatta tästä haasteesta, Ollila kertoo tiedotteessa.

Ollila on tehnyt etydeistä myös levytyksen.

Teoskokonaisuutta pidetään Chopinin merkittävimpänä ja samalla yhtenä klassisen pianorepertuaarin kulmakivistä, tiedotteessa kerrotaan. Ollilan mukaan etydien keskeinen teema, eli Puolan marraskuun 1830 epäonnistunut vallankumous, on edelleen ”hyytävän ajankohtainen”.

– Musiikki leikkaa kipeällä tavalla tähän päivään, edelleen riehuvaan Ukrainan sotaan, jossa Venäjän nykyinen hallitsija toistaa ihailemansa Nikolai ensimmäisen oppeja, tällä kertaa Puolan syntymässä olleen kansakunnan sijaan Ukrainan nuoren valtion kustannuksella, Ollila kuvailee.

Etydeihin kuuluu myös niin sanottu “vallankumousetydi”, eli op. 10 no. 12, jota soitettiin radioissa muun muassa Puolan kansannousun 1956 yhteydessä.

– Chopinin musiikki puhuu ajattomasti rohkeuden, vapauden ja inhimillisyyden puolesta sorron, hävityksen ja kärsimyksen keskeltä.

Ollila on aloittanut piano-opintonsa Oulun konservatoriosta, josta tie vei Sibelius-Akatemiaan.

– Minulla on lämpimät muistot Oulusta ja Oulun konservatoriosta, jossa Oulun aikojen opettajani Samuli Seppänen edelleen opettaa. Lauantaina pidän mestarikurssin konservatorion oppilaille. Minua motivoi erityisesti mahdollisuus välittää eteenpäin sitä ymmärrystä ja kokemusta pianonsoitosta, jota itselleni on kertynyt, hän kertoo tiedotteessa.

Markus Ollila perjantaina 29.9. kello 18 ja esitelmä Chopinin etydeistä lauantaina 30.9. klo 10 Tulinbergin salissa.