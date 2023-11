Oululaislähtöinen Lauri Hakola on toista kertaa Suomen mäkihyppymaajoukkueen peräsimessä. Kuva: Jussi Väätäinen

Mantra on jo tuttu: suomalainen mäkihyppy taapertaa alamaissa, eikä rahaa ole. Vanhoja on turha kerrata, tilanne on mikä on, ja sieltä ei pääse ylös voivottelemalla.

Lajin parissa työskentelevien ihmisten intohimosta menestys ei jää kiinni. Yksi mäkihypylle sydämensä menettäneistä henkilöistä on maajoukkueen päävalmentaja Lauri Hakola.